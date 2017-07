Luca Palla aveva 19 anni quando fu coinvolto in un grave incidente sul lavoro. Il cavo del gatto delle nevi gli tranciò di netto la gamba destra: i medici dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso riuscirono a riattaccarla anche e soprattutto grazie allo stesso giovane che, senza perdersi d'animo, prese l'arto strappato, lo riempi di neve e ghiaccio e poi lo avvolse in una giacca attendendo i soccorsi. Sono passati 12 anni da quel drammatico giorno: Luca in breve tempo ha ripreso a tirare calci al pallone, a anche a pedalare partecipando a gran fondo di ciclismo su lunghe distanze chilometriche, allena la squadra del comitato veneto di sci alpinismo, fa il maestro di sci e tutto questo sempre con la gamba che i chirurghi dell’ospedale di Treviso riuscirono a riattaccare.

L’incidente che avrebbe potuto cambiare la vita di Luca, ma che alla fine non gli ha permesso di vedere distrutti i suoi sogni è avvenuto la notte del 1 gennaio 2005. Il ragazzo, originario di Arabba, stava lavorando sulle nevi di Monte Porta Dos, nelle Dolomiti, per riagganciare il gatto delle neve ai tiranti a bordo pista. Mentre aiutava il collega ad ancorare il verricello: malauguratamente, sul terreno il cavo di acciaio forma un anello nel quale finisce la gamba del giovane. Quando l’altro ingrana la marcia e il cavo entra in tensione, per l'arto non c’è nulla da fare. Ma Luca non perde i sensi e capisce subito che se vuole salvare la propria gamba, deve agire immediatamente: così l’avvolge in una giacca e la ricopre di neve. Il 19enne sarà poi sottoposto a due diversi interventi chirurgici nel giro di poche ore Ca' Foncello di Treviso, entrambi riusciti perfettamente. Ed ora all’età di 31 anni, Luca sta vivendo una seconda giovinezza.