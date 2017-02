Un boato e un enorme lampo di luce nei cieli hanno creato spavento e sorpresa la scorsa notte negli abitanti di ben sei stati Usa. Come spiegano i media locali, si è trattato di una meteora con una vistosa coda luminosa che ha rischiarato a giorno molte città in diversi stati del Midwest prima di spegnersi improvvisamente. Come dimostrano i numerosi video apparsi online nelle ultime ore, il meteorite è stato ripreso e filmato da diverse persone in più stati. A confermare l'autenticità delle riprese il fatto che alcuni video arrivino dalle Dashcam, le telecamere a bordo piazzate sul cruscotto, di auto della polizia in Wisconsin e Illinois che hanno immortalato la palla di fuoco intorno all1.30 ora locale .

Altre riprese che hanno catturato la scena sono state segnalate in Indiana, in Michigan e in altri stati confinanti come riporta l'American Meteor Society. Secondo l'esperto Jeff Last dell'ufficio del National Weather Service di Green Bay, nel Wisconsin, la meteora è stata accompagnato da un boato sonico che ha scosso le case nella regione. Gli ultimi avvistamenti sono avvenuti sopra il lago Michigan, ma al momento non è chiaro se alcuni resti della meteora siano atterrati in acqua o se si sia completamente disintegrata nel cielo.