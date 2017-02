Rischia di perdere la vista dall'occhio sinistro il diciassettenne aggredito in strada a Biella per cause che sono in corso di accertamento. I fatti sono avvenuti sabato sera nella centrale piazza Vittorio Veneto. L'aggressione si sarebbe consumata sotto i portici, dove il ragazzo stava aspettando un bus con degli amici. Un uomo, sembra un ragazzo della sua stessa età, lo avrebbe colpito con tre pugni violentissimi all'occhio, provocandogli una frattura oculare e un enfisema, probabilmente aggravato anche dal fatto che il giovane portava gli occhiali quando è stato colpito. Ora è ricoverato all'ospedale di Ponderano con una prognosi 40 giorni, dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Sembra che l’aggressore, descritto come un giovane, intorno ai 18 anni, probabilmente italiano, si sia voltato indietro ridendo dopo averlo colpito. Quando sono arrivati i carabinieri era già scomparso. Sui motivi dell'aggressione indagano ora gli stessi militari dell’Arma, che non escludono alcuna ipotesi, neppure quella del knockout game, il famigerato gioco in voga soprattutto negli Stati Uniti. Preziose saranno le testimonianze e le registrazioni video delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Penso che cosa sarebbe stato se lo avesse raggiunto alla tempia anziché all’occhio – dice la mamma Adriana a Repubblica – io credo che sarebbe accaduto il peggio, perché in ospedale ci hanno spiegato che il danno provocato a una tale profondità dell’orbita oculare è il risultato di una violenza brutale". Il giovane è grave, ma è cosciente. “All’ospedale di Biella gli hanno prescritto antidolorifici e antibiotici ma da quel che hanno visto temono che il trauma abbia provocato un danno più grave – racconta ancora la mamma – oggi hanno prenotato il consulto all’ospedale di Novara, per ora sappiamo che ha una frattura oculare e un enfisema".