Stava mangiamo la sua porzione di pollo al burro servito a bordo del volo Qantas da Brisbane a Sydney, quando in bocca ha sentito un dolore pungente, poi ha visto del sangue: dopo aver sputato il suo boccone, ho notato con disgusto e paura che nel cibo c'era un ago ipodermico, di quelli utilizzati per le iniezioni mediche.

I fatti risalgono al 19 dicembre 2016 e Ben Sabeto ha giustamente deciso di citare la compagnia aera in giudizio a causa dello choc subito, come spiega il suo avvocato David Adams a news.com.au. L’uomo stava mangiando il pollo servitogli dalle assistenti di volo e quando ha sentito che qualcosa non andava ha chiesto aiuto al personale di bordo che ha notato l'ago nel boccone del passeggero. Ben ha avuto la prontezza di fotografare il tutto, quindi gli assistenti a bordo dell’aereo gli hanno garantito che sarebbe stato contattato dalla compagnia.

Tuttavia in tutti questi mesi, Ben assicura che nessuno della Qantas si è mai fatto vivo. Dopo varie sollecitazioni la compagnia aerea ha fatto sapere di non aver alcuna intenzione di risarcirlo, perché non ci sono prove su quanto afferma, così Ben ha deciso di proseguire per vie legali. "Non mi è mai capitato un caso del genere. Posso solo essere solidale con Ben per la quantità di stress e ansia ha dovuto sopportare a causa di questo incidente”, ha detto il suo legale.