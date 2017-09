Una giovane mamma si è suicidata dopo aver scoperto che qualcuno aveva creato un falso profilo Tinder a suo nome. Leanne Morrison è l'ennesima vittima dei bulli online, la ragazza, madre di un bambino di 4 anni, si è uccisa a 23 anni dopo essere rientrata a casa da una serata trascorsa con gli amici.

La giovane aveva sofferto di depressione, malattia sensibilmente peggiorata in seguito alla scoperta di un falso profilo social. Nel giro di pochi giorni sono arrivati gli insulti sul web che l'avevano resa nuovamente fragile costringendola a rivolgersi a un terapeuta. Come riporta anche la sua famiglia al Mirror, sembrava stare bene e la sera in cui è uscita era felice di stare con i suoi amici e concedersi un po' di divertimento.

Evidentemente purtroppo i continui episodi di bullismo devono averla segnata più di quello che tutti pensavano e una volta rientrata nella sua casa di Stirling, nel Regno Unito, si è tolta la vita. La famiglia era a conoscenza della sua depressione ma non sapeva quali fossero le cause: la notizia choc degli attacchi di cyberbullismo è arrivata solo dopo la morte di Leanne. Familiari e amici sono profondamente turbati da questa perdita, tutti la conoscevano come una ragazza generosa e piena di vita. La cosa più difficile sarà far capire quello che è accaduto al piccolo di soli 4 anni.