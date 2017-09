Avrebbe tentato di stuprare una bambina di età inferiore ai 10 anni. È un’accusa molto grave quella di cui deve rispondere un uomo tra i 40 e i 50 anni, residente in provincia di Venezia, arrestato nel corso della passata notte dai carabinieri di Cividale e condotto in carcere. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Udine, stanno cercando di fare piena luce sul terribile episodio.

Per quanto si è saputo fino a questo momento il soggetto in questione, nel pomeriggio di domenica 24 settembre, avrebbe avvicinato la piccola in un pubblico esercizio del Cividalese, nella zona dei servizi igienici. Sulla presunta vittima – secondo quanto diffuso da Il Gazzettino – sarebbero state trovate tracce di liquido seminale. In seguito all’approccio la piccola sarebbe corsa dai parenti che erano con lei raccontando l’accaduto, mentre l’uomo avrebbe fatto perdere le proprie tracce. I parenti della bambina sono però riusciti a rintracciarlo e avvertito i carabinieri, accorsi immediatamente sul posto.

La situazione è stata subito chiara, per le tracce che anche lui aveva addosso e per altri elementi raccolti sul posto nell'immediatezza dai militari dell'Arma. A quel punto l’uomo è stato arrestato. Adesso, con l'aiuto di una psicologa, la bimba sarà sentita per una ricostruzione della terribile vicenda.