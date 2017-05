Voleva fare una sorpresa ad una coppia di amici che ieri pomeriggio avrebbero dovuto fare le prove generali di matrimonio, gettandosi con il paracadute. Ma qualcosa è andato storto, non è riuscito a governare bene la discesa e si è schiantato sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale della città friulana Marco Santapaola, paracadutista 35enne dell'Esercito italiano della Brigata Folgore, originario di Arezzo, che avrebbe dovuto fare anche il testimone delle nozze che si sarebbero celebrate ufficialmente nelle prossime settimane. La prognosi resta ancora riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in tre si sono lanciati col paracadute per fare una sorpresa agli sposi e atterrare sulla spiaggia dove si sarebbero tenute le prove generali del matrimonio. Ma Marco ha perso il controllo durante la discesa e si è schiantato sulla battigia. Ancora non sono chiari i motivi dell'incidente, ma a quanto pare l'uomo ha acquisito una velocità troppo elevata durante la discesa, e il paracadute non è riuscito a frenarlo a sufficienza per un atterraggio in sicurezza. Tutti i presenti hanno sentito un forte botto. È stato immediatamente soccorso dalla moglie, ufficiale medico del'Esercito, che ha provveduto poi ad allertare i sanitari del 118. Ma le ferite multiple riscontrate erano troppo gravi per il trasporto su strada, così è intervenuto l'elisoccorso che lo ha trasferito all'ospedale di Udine.