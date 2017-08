Doveva essere una allegra giornata da trascorrere fuori porta in compagnia degli amici ma ben presto la gita domenicale si è trasformata in tragedia domenica scorsa ad Amaro, in provincia di Udine. Un uomo di 36 anni infatti è morto in un terribile e tragico incidente avvenuto nei pressi della forra del Rio Favarinis, un torrente della zona che è meta di escursionisti. La vittima è Lorenzo Balzarano, residente a Rive d’Arcano, sempre in provincia di Udine.

Balzarano si trovava in compagnia di tre amici che avevano raggiunto il posto decisi a farsi un bagno proprio nella forra quando è avvenuto la tragedia. Secondo quanto ricostruito dal Soccorso Alpino che è intervenuto per assistere l'uomo, il gruppo di amici era formato da quattro persone ma arrivati sul posto uno di loro ha desistito mentre gli altri tre tra cui il 36enne si sono spinti in cerca della pozza di acqua più grande e più alta per un tuffo.

Mentre camminava sulle rocce, però, il 36enne è improvvisamente scivolato, cadendo per una ventina di metri e battendo violentemente il capo sulle rocce sottostanti. Dopo l'allarme fatto scattare dagli amici, sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un elicottero per raggiungere la zona impervia ma purtroppo per il 36enne è stato tutto inutile. L'uomo è morto praticamente sul colpo e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso.