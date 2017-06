in foto: La rissa è avvenuta nel posteggio del Castello di Susans.

La giornata di festa si chiude in ospedale per una coppia di Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone. A chiusura di un ricevimento di nozze, a cui erano stati invitati la sera di venerdì 23 giugno, un uomo di 44 anni, friuliano della Pedemontana pordenonese, e una donna di 36, di origini brasiliane, si picchiano nel parcheggio esterno del castello di Susans a Majano. I due stavano per tornare a casa con i loro figli, quando, a pochi passi dall'auto, l'alterco si alza di tono e i due, alterati anche dall'alcol, arrivano alle mani. I due cadono a terra, avvinghiati e ciononostante continuando a picchiarsi. La donna prende un calice di vetro e usa il vetro per conficcarlo nella pancia del partner.

A questo punto arriva l'ambulanza, che conduce la coppia all'Ospedale Sant'Antonio Abate di San Daniele del Friuli. Lui, oltre alla ferita all'addome, ha il naso rotto, mentre lei è piena di graffi e lividi. Per le ferite riportate, ma anche per lo stato di ubriachezza, i due sono stati ricoverati presso lo stesso nosocomio. Del caso si stanno occupando anche i carabinieri di Majano e di Codroipo.