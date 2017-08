Terribile scoperta nella mattinata di martedì per gli agenti della polizia stradale di Palmanova, in provincia di Udine. Un uomo di 34 anni infatti si è presentato stamani spontaneamente al Comando della Stradale rivelando di avere nella sua macchina parcheggiata fuori il corpo senza vita di una giovane ragazza, la sua fidanzata. In effetti dopo essere subito usciti dall'ufficio, gli agenti hanno scoperto con orrore che nell'auto giaceva il cadavere di una ragazza di 21 anni.

Al momento l'uomo, Francesco Mazzega originario di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, non avrebbe chiarito altri aspetti della vicenda né la causa della morte della donna ma dai primi rilievi pare che la 21enne Nadia Orlando, residente a Dignano, sia morta per strangolamento. Gli investigatori comunque stanno procedono in queste ore con l'ipotesi di un omicidio. Dai primi accertamenti investigativi, infatti, si è scoperto che i familiari avevano perso le tracce dei due dalla serata di lunedì senza riuscire più a mettersi in contatto con loro.

Si sospetta che l'uomo abbia potuto uccidere la 21enne nella stessa serata di lunedì e poi abbia vagato tutta la notte con il cadavere della giovane in macchina prima di costituirsi. Entrambi lavoravano nella stessa azienda a San Daniele del Friuli ed erano attesi al lavoro stamani alle ore 9.00 ma non si erano presentati. Il caso è stato affidato agli uomini della Squadra Mobile di Udine. Sul posto anche il pm di turno, Letizia Puppa.