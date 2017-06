Tragico incidente domenica notte in provincia di Udine. Un'auto con a bordo una famiglia è uscita fuori strada ed è finita nei campi. Non ce l'ha fatta il papà, Fabrizio Polosel, 30 anni e originario di Maniago, che, sbalzato fuori dal veicolo, è morto sul colpo. La compagna, F.F., di Rivignano Teor, che viaggiava sul sedile posteriore insieme alla loro bambina, è rimasta ferita in modo serio ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna è stata estratta dalle lamiere accartocciate dai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Codroipo immediatamente intervenuti insieme ai colleghi di Udine. Lievi traumi anche per la figlia di lei che era con loro, di appena 5 anni, che è riuscita a uscire da sola dalla macchina e che è attualmente ricoverata sotto osservazione.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'incidente si sarebbe verificato intorno all'01:30 in via Lignano, sulla strada provinciale 39, tra San Martino e Muscletto di Codroipo, in direzione Varmo, strada tristemente nota per schianti mortali e gravi. Ancora non è chiaro il motivo per il quale l'uomo alla guida abbia perso il controllo della vettura, una Mini Cooper, finendo fuori strada. Tuttavia, su tutta la zona si era abbattuto in serata un violento temporale, per cui non è escluso che la tragedia sia avvenuta per condizioni meteo avverse.