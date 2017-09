Spaventoso incidente stradale nella prima mattina di mercoledì lungo la strada statale 13 Pontebbana nel territorio del comune di Codroipo, in provincia di Udine. Un motociclista a bordo della sua Harley si è improvvisamente scontrato con un furgone adibito al trasporto latte rimanendo ferito in maniera grave. Lo schianto intorno alle 7 e 30, poco prima della rotonda di Zompicchia. Per motivi ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati in maniera violenta e nell'impatto Il centauro ha perso anche il casco facendo un volo di diversi metri.

Dopo l'allarme lanciato dagli altri automobilisti di passaggio, sul posto è intervenuto il personale medico con una ambulanza e l'elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine. Le condizioni del centauro, un uomo di 52 anni di San Daniele del Friuli, F.P. le sue iniziali, infatti sono state giudicate subito gravi e dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale di Udine

Il 52enne è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, a causa di un grave trauma cranico. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Illeso invece il conducente del furgone che sembra stesse uscendo da una strada laterale. Sulla dinamica esatta dello schianto indagano ora gli agenti della polizia municipale del Medio Friuli, intervenuti sul posto per i rilievi del caso.