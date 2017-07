Era alla guida di una Volkswagen Golf , senza patente, quando all'improvviso si è imbattuto in un posto di blocco e ha deciso di forzarlo e non fermarsi all'alt delle forze dell'ordine, finendo la sua folle corsa contro la serranda di un negozio. Una volta arrestato, il guidatore ha inoltre schernito gli agenti accorsi a bloccarlo. La vicenda è accaduta questa notte, intorno alle due circa, a Udine. Il 18enne stava viaggiando insieme a tutti i componenti della sua famiglia, i due genitori 42enni e il fratellino 13enne, conducendo l'autovettura senza essere in possesso della patente. Accortosi del posto di blocco, anziché fermarsi all'alt delle forze dell'ordine, il ragazzo ha ingaggiato una folle corsa per le vie di Udine: "vie prese contromano, slalom, curve a 90 gradi, frenate brusche e ripartenze, fino a quando la Volkswagen, forse per uno pneumatico bucato, si è schiantata sulla serranda di un esercizio pubblico in via dei Martiri a Feletto Umberto, provocando diversi danni. Poi, una volta scesi, gli agenti hanno ammanettato a terra l'autista e aspettato l'arrivo dei rinforzi. In breve tempo sono giunte altre 4 pattuglie, due ambulanze, i vigili del fuoco e un carro attrezzi", raccontano i cronisti locali di Udine Today.

Raggiunto infine dalle forze dell'ordine, non solo il 18enne è risultato essere recidivo: il giovane era stato sorpreso già altre due volte per guida senza patente. Una volta ammanettato, il ragazzo avrebbe detto all'agente: "Ti è andata bene, altrimenti ti avrei portato in culo al mondo", prendendo in giro le forze dell'ordine che avevano passato parecchi minuti a rincorrerlo per le vie della città friuliana. Dopo l'identificazione dei soggetti, i sanitari del 118 hanno trasportato tutti e tre i familiari in ospedale. Le loro condizioni di salute risultano non essere gravi.