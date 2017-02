Sono stati uccisi da una valanga due scialpinisti e la guida alpina che ieri non erano rientrati da una escursione sul Monte Chaberton, in alta Valle di Susa al confine tra Italia e Francia. Sono una coppia di 24 e 28 anni, Margherita Beria D'Argentina (figlia di Maurizio, il sindaco di Sauze di Cesana) e il fidanzato Antonio Lovato Dassetto, e la loro guida di 38, Adriano Trombetta. I loro corpi sono stati trovati sotto il Coletto di Cresta Nera, nel Comune di Cesana Torinese, dopo essere trascinati a valle per centinaia di metri dalla slavina che li ha travolti.

I tre erano partiti venerdì mattina per un'escursione sul Monte Chaberton, a quota 3.100 metri. Le loro auto erano state ritrovate al Monginevro, da dove il gruppo era partito per raggiungere il massiccio. La richiesta di soccorso era arrivata ai francesi, che avevano sorvolato la zona in elicottero. Tuttavia il vento e scarsa visibilità avevano costretto i soccorsi a rinviare le operazioni per questa mattina. Le ricerche sono riprese all’alba, quando i soccorritori hanno trovato i corpi dei tre scialpinisti, in parte coperti dalla neve, alla base del canale nord est della montagna. Con la collaborazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei carabinieri, sono stati prelevati dall’elicottero del 118 e consegnati alle autorità per le operazioni di riconoscimento.

Una settimana drammatica per l’escursionismo. Due giorni fa a Gressoney, in Valle d'Aosta, quattro scalatori italiani sono morti a causa del crollo di una cascata di ghiaccio. A perdere la vita sono stati Mauro Franceschini, di Caprigliola, paese della provincia di Massa Carrara che con confina con Spezia, Antonella Gallo di Spezia, Antonella Gerini di Carrara e Fabrizio Recchia di Vezzano, in provincia di Spezia. L’unico superstite è Tino Amore, di Spezia.