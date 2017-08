Uccise la sorella e un parente, ora dopo aver scontato la sua condanna vive con la sua ex guardia carceraria che lavorava nella sezione femminile del penitenziario del Surrey, con cui ha intrecciato una relazione d'amore. Vee Askham, 43 anni, ora Emma Wilson, sostiene di aver iniziato la sua storia d'amore con la ex guardia carceraria Jerry Hyde, 59 anni, dopo che lui lasciò il suo lavoro in prigione, nel 2013, anche se diverse fonti sono invece convinte che i due stessero insieme già durante il periodo di detenzione. Askham finì in cella con l'accusa di aver ucciso la sorella Vanessa, di soli 28 anni, nel 2003. La spinse e lei cadde, finendo in un coma profondo dal quale non si riprese mai più.

Dopo aver scontato due anni di condanna in una comunità di riabilitazione, Vee è stato poi accusato e condannato per un altro omicidio, quello di Christopher Gill, che ammazzò colpendolo con una bottiglia di vino in faccia durante una serata in cui era molto ubriaco. Askham ha ammesso l'omicidio e ha trascorso 4 anni in carcere, dove ha incontrato Jerry Hyde, che in quel periodo lavorava nel penitenziario e si occupava di detenuti con problemi di salute mentale e abuso di sostanze stupefacenti, e si è innamorato. "La nostra amicizia nacque. Non ho fatto nulla di male, non ha fatto nulla di male". "Ora potremmo sposarci. Ma lui ha i suoi figli e ho il mio, quindi non facciamo ulteriori piani, ma sì, siamo contenti", racconta la coppia che dal 2013 convive a Leeds.