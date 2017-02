Alle 12 e 45 la signora Marina torna casa come di consueto dopo essere andata a prendere la figlia maggiore a scuola. Infila le chiavi nella toppa dell'appartamento al quarto piano di via Corvera 4, nella periferia di Pordenone, dove è rimasta la babysitter a badare al bimbo più piccolo. La chiave non gira, come se nella serratura ce ne fosse un'altra. Bussa: una, due tre volte, ma niente, Anna Laura non apre e il suono del campanello ha spaventato il piccolo Andrea, 20 mesi, che piange disperato. Madre e figlia salgono al piano di sopra e provano a telefonare, ma la linea risulta staccata. Il bimbo continua a piangere mentre della bambinaia non si sente il minimo segno di presenza. Parte la chiamata ai vigili del fuoco che alcuni minuti dopo fanno irruzione dalla finestra. Aprono la porta principale perché la mamma possa raggiungere il suo bambino e prenderlo fra le braccia. Solo dopo essere passati attraverso il soggiorno realizzano che non avrebbero dovuto farla entrare. Il bimbo sta bene, ma dietro il divano, riverso sul tavolino di vetro accanto, c'è il corpo straziato della giovane tata.

L'omicidio.

Dopo i pompieri nella casa De Gottardo Giorgi arriva la Polizia scientifica. La scena, nonostante l'orrore i quel corpo straziato, appare piuttosto in ordine. Non ci sono segni di effrazione, tutte le stanze sono come erano state lasciate, tranne il soggiorno, dove nell'angolo dove la ragazza è stata uccisa, ci sono i frammenti di una abat jour rovesciata, forse, in un corpo a corpo tra la vittima e l'assassino. Accanto al cadavere c'è un coltello da cucina seghettato con il manico coperto di sangue. Insanguinati anche i cocci della lampada che sono stati usati come lama per ferire la ragazza. Annalaura Pedron è morta soffocata dopo un tentativo di strangolamento messo in atto, presumibilmente, con un filo di scoc trovato sulla scena. Anche il tappeto sul pavimento appare scomposto.

L'assassino è mancino.

Anna Laura viene trovata seminuda, con i pantaloni della tuta e gli slip calati e la maglia arrotolata sul seno. Due anni dopo un'altra 20 enne sarebbe stata trovata nelle stesse condizioni in un appartamento di Roma: anche lei, in via Poma 2, era andata per lavorare. In varie zone del corpo ci sono delle ferite da arma da taglio, i pezzi della lampada che la ragazza stessa ha fatto cadere mentre veniva scaraventata sul tavolino. Qualcuno ha preso i cocci e l'ha sfregiata, poi ha cercato di strangolarla e, infine, le ha premuto un cuscino sulla faccia, fino a soffocarla. Solo dopo le l'ha spogliata per inscenare una violenza sessuale. Il suo aggressore, come si legge dalla scena, è piccolo, leggero, ma allo stesso tempo agile: l'ha bloccata chiudendola in quell'angolo, si è gettato su di lei e l'ha uccisa. L'assassino è mancino.

La setta che aveva irretito la Pordenone bene.

Chi e avrebbe avuto interesse a uccidere Annalaura? Originaria di Oderzo, 21 anni, lavorava solo da qualche giorno a Pordenone, presso casa De Gottardo Giorgi. Bruna, con i lineamenti armoniosi, i begli occhi scuri e quell'aria pulita, aveva conquistato la simpatia dei tre bambini che l'adoravano, specie il secondogenito. Lavorare in quella casa le piaceva e le stava restituendo poco a poco quella serenità che da anni, ormai, aveva perduto. All'età di 16 anni aveva avuto accesso, attraverso un amico, alla setta Telesen Sao, Cenacolo 33, popolo di Jeshaele. All'epoca riuniva una dozzina di persone, ma quando avrebbe raggiunto il suo zenit, sarebbero state almeno cento. A capo del gruppo c'era Renato Minozzi, sedicente medium in grado di comunicare con una civiltà aliena. Come ogni setta, anche Telesen Sao era un circolo chiuso che non permetteva ai propri membri di comunicare con persone esterne al circolo. Tutti gli adepti dovevano vestirsi con tute paramilitari, tuniche o abiti sgargianti, dovevano studiare un testo scritto da Minozzi, elettosi santone, e parlare una lingua da lui inventata. La setta aveva spento l'entusiasmo e la vitalità della ragazza e l'aveva allontanata dalla sua famiglia e dagli amici, che stentavano a riconoscerla. Giorno dopo giorno, però, la compagnia di quei bambini e il lavoro stavano riportando Annalaura alla realtà, risvegliandola dall'oscuro torpore in cui era caduta. Fino a quel drammatico 2 febbraio 1998, quando qualcuno bussò alla porta dell'appartamento numero 14 del condominio ‘Annette'.

Dopo 20 spunta il colpevole, ma non è imputabile.

I sospetti cadono immediatamente sulla setta e sul suo leader. Minozzi, però, ha un alibi e ce l'ha anche il fidanzato di Anna Laura, anche lui membro della setta. Gli adepti non c'entrano in quel delitto, anzi: evocano la civiltà aliena perché gli indichi loro chi ha ucciso la loro giovane sorella. Consegnano persino un identikit del presunto aguzzino agli inquirenti. Centinaia di persone vengono interrogate mentre gli esperti esaminano un'impronta lasciata dall'assassino che purtroppo, però, non è sufficiente a identificarlo. Mese per mese, anno per anno, le indagini si avvicinano sempre di più all'archiviazione, fino a quando, nel 2008, il commissario Massimo Olivotto e il procuratore della Repubblica Luigi Delpino, dispongono che vengano esaminate le prove con una nuova, infallibile tecnica: si chiama DNA.

L'epilogo.

Le tracce sulla scena appartenevano a un soggetto maschile: David Rosset, all'epoca 14enne figlio di un membro della setta, Rosalinda Bizzo. Fu proprio la donna a condurre quel ‘viaggio astrale' che portò al falso identikit. La Bizzo viene accusata di favoreggiamento, frode processuale e vilipendio di cadavere: secondo gli inquirenti sarebbe accorsa in aiuto del figlio nell'appartamento in via Corvera e avrebbe ripulito la scena. Perché avrebbe ucciso Anna Laura? Secondo i magistrati le cose sarebbero andate così: Rosset sarebbe andato a fare visita alla ragazza mentre lavorava, convinto che avrebbe ceduto alle sue avances. Anna Laura, che lo conosceva e non aveva ragione di ritenerlo pericoloso, gli aprì tranquillamente la porta, ignara delle sue intenzioni. Quando la ragazza respinse il suo approccio, però, David diventò violento, la strinse in un angolo e la uccise. Nel 2009 si aprono le porte dell'aula del Tribunale dei minorenni di Trieste per il processo a carico di Rosset, 36 anni. La perizia psichiatrica delll'imputato stabilisce che all'epoca dei fatti questi era "immaturo e inconsapevole di quello che stava facendo", una condizione paragonabile all'incapacità di intendere e di volere per gli adulti. Nel 2013 il tribunale assolve Rosset lo proscioglie in quanto “non imputabile”. Rosset oggi lavora in un negozio di elettronica e non ha mai scontato un giorno di carcere. Oggi Annalaura avrebbe 50 anni.