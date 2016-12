Un cucciolo è morto dopo che un gruppo di adolescenti gli ha fatto esplodere dei fuochi d'artificio in faccia. Secondo quanto scrive Metro, il giovane pitbull, che è stato attaccato nella città di Tlaquepaque in Messico, ha tentato di fuggire dai balordi, ma è stato investito da una macchina. La povera bestia è stata tratta in salvo dall’associazione di soccorso per animali Croqueton GDL, che l’ha portato immediatamente in una clinica veterinaria. I medici hanno cercato di salvarlo disperatamente, ma è morto in seguito ad una grave emorragia interna.

“Purtroppo, il cane non è riuscito a sopravvivere alle ferite ed è andato in shock derivante da una massiccia emorragia interna”, ha detto un portavoce dell'organizzazione. “E’ stato vittima di abusi da parte di un gruppo di adolescenti che gli hanno sparato fuochi d'artificio in faccia. Terrorizzato, è corso via in preda al panico ed è stato investito”. Le foto del cucciolo morto sono diventati virali sui social network, scatenando molta indignazione. Tuttavia, non è noto se le autorità si stanno occupando del caso per cercare di risalire agli autori del crimine.