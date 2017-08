Un uomo statunitense è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso una donna, madre di un bambino, e di aver poi cercato di disfarsi del corpo bruciandolo in un bosco non lontano dal luogo del delitto. In carcere è finito Marcus Gardner, 22 anni. E' stato lui, secondo la polizia, a sparare alla fidanzata di un anno più giovane Chelsea Pace, per poi indirizzare i colpi verso il figlioletto di appena 5 anni, che però è miracolosamente riuscito a sopravvivere.

Secondo il medico legale che ha potuto effettuare l'autopsia sul corpo della ventunenne a ucciderla sarebbe stato un solo colpo, esploso da distanza ravvicinata e diretto al suo volto. Dopo l'omicidio Marcus Gardner ha trascinato il cadavere in un bosco non lontano dalla casa della donna e gli ha dato fuoco, nella convinzione che così facendo se ne sarebbe disfatto o comunque sarebbe stato in grado di depistare le indagini. E' quindi rientrato a casa ed ha sparato al figlio di 5 anni della donna: il bimbo è stato colpito più volte ma è riuscito a sopravvivere e, a quanto pare, il suo contributo affinché l'assassino di sua madre venisse catturato è stato decisivo.