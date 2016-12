Anche dopo essere stati scoperti si erano sempre difesi parlando di una storia d'amore profonda, ma purtroppo il loro idillio si è concluso con una terribile tragedia. L'ex studente liceale Isaac Duran infatti ha ucciso brutalmente in casa la sua ex insegnante di scienze con la quale aveva avuto una relazione quando era minorenne, la 36enne Felicia Barahona, e il loro figlio di appena quattro anni, Miguel, dopo essere piombato nell'abitazione dei due a New York. La tragedia è avvenuta la settimana scorsa ma solo martedì, messo alle strette, il 21enne ha confessato tutto alla polizia ammettendo il duplice e brutale omicidio.

I cadaveri del due vittime erano stati ritrovati in avanzato stato di decomposizione lunedì a seguito di un segnalazione dei vicini che sentivano una strana puzza provenire dall'appartamento. al'arrivo della polizia la 36enne era riversa a terra in cucina con un laccio attorno al collo, probabilmente usato per strangolarla, mentre il piccolo era a testa in giù in una vasca da bagno piena d'acqua, probabilmente affogato.

Davanti alla polizia, secondo quanto scrive il New York Post, Duran avrebbe raccontato di aver ucciso la sua ex insegnante ed ex fidanzata perché arrabbiato per come Barahona stava crescendo il figlio accusando la donna di vestirlo da ragazza. In realtà il rapporto tra i due, nato sui banchi di scuola nel Bronx quando lui era 17 enne, era già naufragato con l'arrivo del figlio quando l'insegnante prima lo aveva accolto in casa e poi cacciato via perché lo riteneva dedito all'alcol. Anche dopo la rottura l'uomo però continuava a vedere regolarmente il piccolo e proprio durante uno di questi incontri ha messo in atto il suo piano omicida.