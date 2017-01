Prima ha ucciso la moglie colpendola alla testa con un bastone. Poi si è impiccato. E’ successo a Trivero, in frazione Barbero, in provincia di Biella. E’ un dramma le cui ragioni sono ancora tutte da chiarire quello che ha sconvolto il paese ed il Biellese intero. Secondo una prima ricostruzione la donna, Marina Passuello, 76 anni, soffriva di depressione ed il marito, Paolo Barbero, pensionato di 84 anni, faticava ad accettare di vederla soffrire. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi.

Sembra che il tentativo dell’anziano di impiccarsi gettandosi dalla finestra con una corda al collo, dopo l'efferato gesto, non abbia provocato la morte istantanea dell'uomo che è stato soccorso e trasportato in fin di vita all'Ospedale. Qui medici hanno tentato di tutto per salvarlo. Inutili però gli sforzi: l’84enne è morto poco dopo. Anche per la donna invece non c'è stato nulla da fare: sui corpi è stato disposto l'esame autoptico. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Non è chiaro se l’uomo abbia lasciato un biglietto d’addio nel quale cercava di spiegare l’insano gesto. La coppia lascia un figlio.