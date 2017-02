in foto: La vittima

Ha ucciso la fidanzata prendendola a martellate nel letto con una furia cieca, poi con tutta tranquillità si è adagiato al suo fianco nelle lenzuola, completamente ricoperte di sangue, e ha dormito per l'intera notte con il cadavere della donna. Come ricostruito in questi giorni durante il processo per omicidio in Gran Bretagna, è quanto avvenuto il 16 settembre dello scorso anno in casa della vittima a Bournemouth, nel Dorset, in Inghilterra. La donna, la 28enne Kerry Maylin, si stava frequentando con l'uomo, il 50enne James D'Arcy da alcun mesi e aveva deciso infine di ospitarlo in casa sua per avviare una convivenza. Le cose tra i due però non sarebbero andate bene e, secondo diversi testimoni, le liti erano all'ordine del giorno.

Proprio al culmine dell'ennesima discussione il 50enne avrebbe afferrato un martello colpendo la donna alla testa più volte e in maniera violenta. Quando è stata ritrovata senza vita in camera da letto la 38enne aveva la testa completamente fracassata con una sigaretta ancora in bocca e un accendino in mano. l'intera stanza era ricoperta di sangue dalle lenzuola alla parete dal pavimento ai mobili. Secondo la testimonianza dei vicini, la donna quella sera aveva gridato "Fuori di casa mia" al termine di una lite con fidanzato, poi si sarebbero sentiti dei tonfi "profondi lenti e costanti" per circa 15 volte con intervalli di 10 secondi.

L'uomo la mattina successiva è andato da un amico raccontando di aver ucciso la donna e infine, su suo consiglio, si è presentato alla polizia locale raccontando l'accaduto. Il 50enne dunque ha ammesso il delitto della 38enne ma ha spiegato che era sotto effetto di alcol di cui abusava spesso e quindi di non essere nelle sue piene facoltà quando è avvenuto l'omicidio.