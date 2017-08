Lui, avrebbe conservato il cadavere della sua ex fidanzata all’interno di un freezer chiuso a chiave. Lei, si sarebbe finta la vittima, vivendo nella sua casa, utilizzando le sue carte di credito e prendendosi cura del suo cane. La polizia di Youngstown, nello Stato USA dell’Ohio, ha arrestato Arturo Novoa e Katrina Layton, dopo aver trovato dei resti umani nel congelatore della loro casa. Quasi certamente si tratta del corpo della 28enne Shannon Graves, ex compagna dell’uomo, vista viva per l'ultima volta a febbraio. Le autorità sono ora in attesa dell’identificazione ufficiale e sulle cause della morte.

Il procuratore di Youngstown, Dana Lantz, è convinto che Novoa stesse vivendo nel suo appartamento insieme a Katrina Layton. Entrambi sono accusati di abuso di cadavere. A scoprire il corpo, sabato in diverse borse all'interno del congelatore, è stata la proprietaria della casa dove l’uomo vive in affitto.

Secondo l’agenzia di stampa Reuters, Novoa ha chiesto alla donna se potesse spostare il congelatore nel seminterrato dopo che “gli era stata staccata la corrente e lui non voleva che il suo congelatore pieno di carne venisse rovinato", si legge in un rapporto di polizia. La moglie del padrone di casa è diventata sospettosa e così ha deciso di aprire il freezer, facendo la sconcertante scoperta. Arturo Novoa e Katrina Layton sono ora rinchiusi in due diverse sezioni della prigione dell’Ohio. La cauzione è stata fissata a un milione di dollari per ognuno.