Orrore negli Stati Uniti. dove una donna al nono mese di gravidanza è stata brutalmente uccisa da un'amica, che l'ha accoltellata poi le ha letteralmente aperto uno squarcio dalla gola allo stomaco per riuscire a estrarre il nascituro.

Protagonista della vicenda Angelikque Sutton, una donna che avrebbe dovuto a breve sposare Patrick Bradley quando ha ricevuto una visita da parte di Ashleigh Wade, una sua amica d'infanzia che da mesi ormai covava un piano terribile: quello di uccidere Angelikque ma salvare il figlio che portava in grembo.

Quando la Sutton ha visto che fuori dalla porta della sua casa c'era la cara amica ha creduto che si trattasse di una bella sorpresa e che Ashleigh volesse consegnarle il suo regalo di nozze. In men che non si dica, però, la donna ha afferrato un pugnale e ha sgozzato l'amica. Quando Angelikque ha perso i sensi ha aperto un taglio dalla gola allo stomaco e con grande precisione ha estratto il feto, per poi adagiarlo – ancora in vita – accanto al cadavere della madre. E' così che la polizia, intervenuta sul luogo del delitto, ha trovato la povera Angelikque e duo figlio.