È una storia terribile quella emersa durante un processo andato in scena negli Stati Uniti. È la storia di un bambino di sette anni, il piccolo Adrian Jones, malmenato e ucciso da suo padre e infine dato in pasto ai maiali. Tutto è accaduto nel 2015 a pochi chilometri da Kansas City e ora per Michael Jones, il padre quarantasettenne del bambino scomparso, è arrivata la condanna al carcere a vita. L’uomo si era dichiarato colpevole a marzo. Lo scorso novembre anche Heather Jones, la matrigna del bambino, è stata dichiarata colpevole di omicidio di primo grado e abuso di minore e condannata all’ergastolo, con nessuna possibilità di libertà vigilata per 25 anni.

Gli abusi subiti dal piccolo Adrian – Gli ultimi mesi della vita del bambino devono essere stati un inferno: il piccolo Adrian veniva ammanettato, legato, costretto a mangiare a terra e picchiato dai suoi genitori. Gli abusi sono stati registrati anche da alcune telecamere installate nella “casa degli orrori”. E durante una delle ultime udienze del processo un detective della polizia ha confermato pubblicamente per la prima volta che i resti del bambino erano stati dati in pasto ai maiali.

I resti del bambino trovati nel dicembre 2015 – I resti del piccolo Adrian sono stati trovati nel dicembre del 2015 nei pressi della casa in cui l'uomo viveva con la moglie Heather e gli altri figli. Si tratta di una villetta poco fuori Kansas City risultata essere in condizioni pietose. Il cortile era costantemente pieno di spazzatura, i bambini erano sporchi e le stanze infestate da animali. In quella casa la polizia arrivò dopo la segnalazione di alcuni vicini che avevano sentito urla e colpi di pistola. L’uomo aveva sparato un colpo contro la compagna ferendola lievemente. Un episodio che ha fatto venire a galla una realtà ancora peggiore, quella dell’omicidio del bambino.