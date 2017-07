Prima ha strangolato il figlioletto di 4 anni, poi ha fatto vedere il corpo del bimbo alla moglie, infine l'ha uccisa con una coltellata. L'orribile duplice omicidio è avvenuto in Serbia e ha visto protagonista Marko Nikolic, 43 anni, accusato di aver assassinato il figlio per poi fare la stessa cosa con Maja Djordjevic, 38 anni. L'uomo aveva avuto un ordine restrittivo nei confronti della donna e del bambino che gli era permesso di vedere un'ora a settimana in una struttura idonea.

Stando a quanto riporta il Sun, l'uomo avrebbe approfittato proprio di uno di quegli incontri per strangolare il figlio. Gli assistenti sociali hanno fatto il possibile per evitarlo, tuttavia lui ha minacciato tutti i presenti con un coltello. Presente alla scena anche la mamma del bambino che ha tentato di intervenire in modo disperato. L'uomo non ha avuto pietà nemmeno per lei e dopo aver lasciato che assistesse all'assassinio brutale del figlio l'ha accoltellata a morte. Tutti sono sconvolti per quanto accaduto, la donna era conosciuta da molte persone, stimata da colleghi e amici. Nikolic è stato arrestato ed è ora in attesa di processo.