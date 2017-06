Non voleva tenere il figlio così al momento del parto è andata in bagno e dopo aver messo alla luce il piccolo, lo ha ucciso con 15 forbiciate, gettando infine il corpicino nella spazzatura e dicendo a tutti, compreso il partner, di aver subito un aborto spontaneo. Protagonista dell'assurdo gesto una donna britannica, Rachel Julie Tunstill, ora sotto processo al tribunale di Preston, scoperta solo qualche giorno dopo quando si è recata in ospedale per alcuni dolori e i medici hanno capito che aveva partorito da poco facendo scattare l'allarme .

I fatti risalgono al gennaio scorso, secondo l'accusa la donna avrebbe programmato tutto nei minimi dettagli riuscendo a uccidere il piccolo e a disfarsene mentre il compagno era in un'altra stanza a giocare ai videogiochi. Dai successivi accertamenti della polizia è emerso inoltre che sul telefono e sul computer la donna aveva cercato a più riprese metodi per l'aborto. Solo così si è scoperto che la donna in precedenza aveva riferito al partner di aver avuto un altro aborto spontaneo la cui veridicità ora è al vaglio degli inquirenti.

L'uomo, che non si sarebbe accorto di nulla, ha spiegato che la donna è stata in bagno per circa venti minuti durante i quali ha sentito dei rumori ma non aveva mai pensato che potesse aver ucciso il figlio. La donna dal suo canto continua a proclamarsi innocente anche se dagli esami post mortem sul corpicino i medici non hanno dubbi sul fatto che il bambino è nato vivo e che sia morto a causa di una serie di ferite da taglio