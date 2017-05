Ha tentato di difendersi, ma è stato del tutto inutile. E' quanto risulta dall'autopsia sul corpo di Anna Carla Arecco, la donna di 86 anni uccisa dal vicino di casa Pierluigi Bonfiglio e nascosta sotto il letto per tre giorni. L'anziana, secondo il medico legale, ha cercato come ha potuto di evitare di essere colpita in testa con una spranga di ferro. L'omicidio risale al tardo pomeriggio di venerdì scorso: la signora Arecco è stata raggiunta da numerosi colpi al cranio ed è morta per l’emorragia cerebrale dovuta all’importante trauma cranico. Sulle mani dell'86enne sono stati trovati i segni di un suo tentativo di difendersi: l’anziana ha cercato di coprirsi la testa mentre veniva massacrata.

Intanto stamattina il gip Nadia Bolelli ha interrogato Bonfiglio, difeso dagli avvocati Nicola Scodnik e Alessandro Sola, per poi disporre la convalida del fermo e la custodia in carcere. L'ex cuoco davanti al magistrato ha ripetuto la versione già detta nei giorni scorsi, secondo cui a colpire Anna Carla Arecco per primo sarebbe stato il suo spacciatore e che lui si sarebbe "limitato" a finirla con calci e altri colpi di spranga. Quando gli inquirenti gli hanno domandato cosa aveva intenzione di fare del cadavere – nascosto sotto il letto – Bonfiglio ha risposto che "non sapeva. Ho visto in tv che li bruciano o li fanno a pezzi. Ma non sapevo che fare. In quei 3 giorni il cadavere mi ha fatto compagnia".

I militari del nucleo investigativo ritengono che Bonfiglio abbia fatto tutto da solo, senza la presenza del suo pusher: avrebbe attirato la vicina in casa con una scusa per poi colpirla, rubarle le chiavi e sottrarre soldi e gioielli per acquistare la droga. I familiari dell’anziana avevano detto sin da subito che non poteva essersi allontanata dal palazzo, visto che era in pigiama e ciabatte.