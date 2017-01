Da qualche ora si aggirava per il centro storico di Codroipo, provincia di Udine, visibilmente ubriaco, pur non dando fastidio a nessuno. Al culmine della serata, però, probabilmente obnubilato dal tanto alcool bevuto durante le ore trascorse al freddo e al gelo, un 52enne del luogo ha deciso di sdraiarsi, forse per riposarsi un po', in una delle aree più centrali del paese, praticamente di fronte al municipio, in piena piazza Garibaldi.

Nel mentre, l'uomo ha iniziato ad articolare discorsi privi di senso e ad inveire in maniera sconnessa contro le banche, attirando l'attenzione di numerosi passanti. Uno di loro, in particolare, preoccupato per le condizioni dell'uomo, ha allertato i soccorsi che sono giunti tempestivamente sul luogo. Il 52enne, però, non appena resosi conto dell'arrivo del 118 e delle forze dell'ordine, è scappato in fretta e furia cercando di arrampicarsi sull'albero di Natale installato in piazza, nel tentativo di fuggire al controllo. Arrampicatosi per circa due metri, l'uomo è stato tratto in salvo qualche decina di minuti dopo grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che con un'autoscala gli hanno permesso di scendere dall'albero in tutta sicurezza. Una volta verificate le sue condizioni di salute, l'uomo è stato riaccompagnato a casa, pare senza alcuna conseguenza di tipo "legale".