Stava festeggiando il Capodanno l’uomo che, sotto l'effetto dell'alcool, ha lanciato dalla finestra della sua abitazione il proprio cane. La povera bestia, un meticcio di piccola taglia, terrorizzata, è stata subita assistita dai due testimoni che immediatamente hanno contattato il 113. È successo ieri sera, poche ore prima dei brindisi per l’inizio del nuovo anno, in corso Dante a Torino. Gli agenti della Squadra Volante giunti sul posto hanno subito preso in consegna il cagnolino, poi affidato all’ENPA, e denunciato il cittadino straniero di 39 anni per maltrattamento di animali.

Sembra che inizialmente l’uomo, visibilmente ubriaco, affacciato alla finestra abbia anche minacciato i soccorritori. Questi, invece, hanno subito chiamato la polizia. Il cane fortunatamente ha subito solo grave lieve ferita: la casa da cui è stato lanciato si trova al piano rialzato e quindi il volo non ha provocato fratture all’animale. Il suo proprietario, invece, è stato denunciato a piede libero: dovrà rispondere di anche di minacce.