Era ubriaco, senza patente ed al volante dell'auto del nonno il pirata della strada 25enne ripreso in un filmato amatoriale, poi diventato virale sui social network, mentre procede a zig-zag tra le corsie della A22, compresa quella d'emergenza. L’uomo, alla guida di un vecchia Ford Fiesta azzurro metallizzato che ha seminato il panico sull’autostrada, nel tratto compreso tra Egna e Bolzano sud. Fortunatamente è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri che, intorno alle 9.40, era in servizio in via Druso, all’altezza del negozio di abbigliamento sportivo “Kiwi”.

Insospettiti dall'andatura incerta e dalla carrozzeria gravemente danneggiata su entrambe le fiancate, i militari dell’Arma hanno fermato l’uomo, scoprendo che era sprovvisto di patente oltre che positivo all'alcoltest. In questi casi il codice della strada prevede il ritiro immediato della patente, ma in questo caso non è stato possibile, perché da la verifica è risultato che l’automobilista la licenza di guida non l’ha mai neppure conseguita. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza e guida senza patente; il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.