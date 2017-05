Ubi Banca ha intenzione di tagliare circa un terzo del personale delle tre Good Bank la cui acquisizione è stata finalizzata ieri. È quanto si legge nell’aggiornamento del piano diffuso alla luce di tale acquisizione. Nel dettaglio, è prevista una “significativa riduzione degli oneri operativi attraverso l’incremento della produttività complessiva che comporterà anche la riduzione dell’organico”. Il progetto è quindi ridurre di circa 200 milioni gli oneri operativi tra Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti, con il taglio di 1569 persone, ovvero circa un terzo del personale, 140 filiali e l’ottimizzazione delle spese amministrative. Il piano di incorporazione delle tre good bank sarà “estremamente rapido, con la prima migrazione”, di Banca Marche e Cassa di Risparmio di Loreto, in programma entro fine ottobre.

Le tre banche – Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti – “giungono da un contesto di grande crisi, i tagli sono inevitabili”, ha detto il consigliere delegato di Ubi Banca, Victor Massiah. Serviranno “importanti riorganizzazioni, ci saranno delle uscite di personale inevitabili e allo stesso tempo, però, la pulizia che è stata fatta sulla situazione del credito non performante migliorerà nettamente il costo del rischio”. L'acquisto delle tre banche rappresenta “una operazione importante che mantiene l'obiettivo che ci eravamo dati all'inizio di arrivare a oltre 100 milioni di utili apportati dal gruppo delle tre banche” al termine della “cura”, ha aggiunto ancora Massiah.

L'istituto ha approvato anche i risultati del terzo trimestre che mostrano un utile netto consolidato di 67 milioni di euro, in crescita del 59,4 percento rispetto rispetto ai 42,1 milioni del primo trimestre del 2016. Risultati raggiunti nonostante un'ulteriore svalutazione del Fondo Atlante per 13,5 milioni, oneri relativi al Progetto Banca Unica per 4,6 milioni e spese progettuali relative all'acquisto delle tre good bank per 1,1 milioni.