Pensava che protetto da un muro potesse stuzzicare l'animale porgendogli del cibo, ma per sua sfortuna l'orso si è ribellato e dopo averlo trascinato in gabbia lo ha ferito gravemente. È quanto capitato ad un turista thailandese che si trovava in visita a un tempio nella provincia di Phetchabun, il 36enne Naiphum Promratee, che fortunatamente ha potuto raccontare la storia perché salvato dagli addetti e poi portato in ospedale e curato.

L'uomo ha abbassato una ciotola di riso giù dal muro per porgerla all'animale ma l'orso si è improvvisamente alzato sulle due gambe posteriori e lo ha trascinato giù. I momenti successivi sono stati drammatici, L'orso si è accanito sull'uomo graffiandolo ovunque mentre altri turisti cercavano di allontanarlo lanciandogli acqua e usando bastoni. L'orso ha continuato a mordere e a graffiare il 36enne per quasi un minuto prima di iniziare a trascinarlo attraverso la recinzione polverosa fino alla gabbia interna. Fortunatamente alla fine sono intervenuti gli addetti che hanno distratto l'animale portando in salvo il malcapitato.