È mistero sulla morte di un giovane turista italiano ritrovato senza vita nelle scorse ore a Santo Domingo, nella provincia di La Altagracia. La vittima è il 28enne Alessandro Grandis, nato a Genova ma residente ad Albissola Marina in provincia di Savona dove la famiglia è molto conosciuta. Il cadavere del giovane è stato trovato riverso sul bordo della piscina di un complesso residenziale di appartamenti di lusso "La Joya", situato nel Cocotal a Bavaro, dove il ragazzo sembra risiedesse da qualche settimana dopo essere partito in autunno dall'Italia per un viaggio in Sudamerica.

Il dipartimento di investigazioni criminali locale al momento classifica l'episodio come probabile suicidio, ma sarebbero molte le incongruenze emerse nel caso e sottolineate da alcune persone del posto. Al momento non è chiara nemmeno la causa esatta del decesso. Gli unici elementi certi è che Alessandro Grandis è stato trovato senza vita supino sul bordo della piscina con evidenti ferite alla testa e il capo appoggiata sul pavimento. Il fratello ha raccontato che secondo la polizia si sarebbe gettato da una finestra del terzo piano del palazzo. Alcuni italiani residenti nella capitale della Repubblica Dominicana, però, hanno respinto la tesi ufficiale e hanno parlato invece di un colpo di pistola alla testa sparato a bruciapelo mentre era seduto apparentemente in tutta tranquillità sul bordo della piscina con i piedi immersi nell'acqua.

Fonti locali invece confermano la tesi del suicido. "La polizia locale conferma che si sia trattato di un suicidio", segnalano all'ANSA le fonti, indicando che "il ragazzo è morto per un trauma cranico dopo essersi buttato dal secondo piano del residence. Il suo corpo è stato trovato verso le 7 del mattino a bordo della piscina nel residence. Il ragazzo era giunto due giorni fa a Bavaro, al termine di un viaggio di sette mesi in diversi paesi del Sudamerica". "Il giovane, aggiungono le fonti, aveva in programma rientrare in Italia il 25 maggio".

La morte del giovane ligure, che sarebbe dovuto ritornare in Italia fra un paio di settimane, per il momento dunque appare avvolta nel mistero. Laureatosi in farmacia all’Università di Genova nel 2014, Alessandro era iscritto all’albo dei farmacisti della provincia di Savona dal gennaio 2015. Dopo aver lavorato in alcune farmacie della zona, nell'autunno scorso infine aveva deciso di intraprendere un lungo viaggio in Sudamerica. Dopo essere stati informati della tragedia, i familiari del 28enne sono subito partiti per l’isola caraibica al fine di capire cosa sia accaduto e per riportare in patria la salma.