Una turista italiana di trentasette anni la cui identità non è ancora nota è morta in un incidente stradale in Namibia, nei pressi della località di Helmeringhausen. Le prime informazioni sulla vicenda sono state riportate dalla pagina Facebook locale “West coast safety” secondo cui l’italiana viaggiava con altre tre connazionali su una Toyota Hilux: il guidatore avrebbe perso il controllo del veicolo che poi si è ribaltato. La trentasettenne sarebbe morta sul colpo e anche le altre donne sono rimaste ferite, con lesioni di vario grado. Fonti vicine alla vittima hanno riferito ad askanews che l’incidente sarebbe avvenuto venerdì 4 agosto intorno alle 10 del mattino ora locale e che la trentasettenne era in viaggio con un tour organizzato da “Avventure nel mondo”. La direzione del tour operator per ora non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

La Farnesina in contatto con i familiari dell'italiana deceduta – A seguire il caso la Farnesina, che è in stretto contatto con l'ambasciata d'Italia a Pretoria e con le autorità locali. “La sede – riferiscono fonti del ministero – è in contatto con i familiari della connazionale deceduta e sta prestando loro ogni possibile assistenza anche ai fini del rimpatrio della salma in Italia”.