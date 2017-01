Passeggiare su una spiaggia durante un temporale non è la cosa più saggia e la giovane turista Taline Campos, 25 anni, lo sa bene: la ragazza stava camminando sulla Praia do Sonho, in Itanhaém, sulla costa di San Paolo, durante un acquazzone con intensa attività elettrica quando un fulmine l'ha centrata in pieno. La giovane ha avuto un arresto cardiaco ed è stata ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. Il fulmine che ha colpito la ragazza ha fatto cadere anche un'altra persona, che fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza e non è rimasta neanche ferita. Lo spavento, tuttavia, è stato tanto.