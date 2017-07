Un uomo, armato di due pistole, ha aperto il fuoco la notte scorsa in un resort sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia, uccidendo una persona e ferendone altre quattro. Lo riferisce il giornale turco Hurriyet. L'episodio è avvenuto tra il Sess Beach Club e il Cilek Beach Club, due villaggi vicini che ospitano circa 400 persone. La vittima sarebbe un ragazzo di 19 anni, ferito gravemente e poi morto in ospedale, che aveva lavorato come ‘bellboy‘ (facchino) nel resort. L'assalitore, secondo quanto riferito, è fuggito in un'auto.

"Una persona è entrata nella nostra struttura e ha chiesto dove fosse il club Sess Beach. In seguito si è allontanata e ha cominciato a sparare a caso. Abbiamo vissuto un incubo. Non sappiamo chi è l'aggressore e non sappiamo perché ha fatto una cosa del genere", ha detto un testimone, Goekhan BalcO, ragioniere del club di Cilek. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, riferisce il giornale.