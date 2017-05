Un autobus che trasportava turisti in Turchia si è schiantato oggi pomeriggio, 13 maggio, vicino alla città marittima di Marmaris, nel parte sudoccidentale del Paese. Il bilancio è drammatico: 23 morti. Lo ha reso noto il governatore della provincia di Mugla Amir Cicek. "Purtroppo ci sono anche 11 persone gravemente ferite", ha aggiunto. Tra le vittime, la maggior parte sono donne e bambini. Deceduto anche l'autista del veicolo, Armagan Satmis che avrebbe perso il controllo del mezzo. Sarebbero tutti di nazionalità turca.

Il bus proveniva da Izmir, nella Turchia occidentale, per un'escursione di un giorno in occasione della Festa della Mamma. "Non c'erano turisti stranieri sul bus. Stiamo analizzando le possibili cause dell'incidente, potrebbe esserci stato un malfunzionamento dei freni", ha detto Cicek. "Credo che l'incidente sia stato causato da un errore umano", ha detto il sindaco di Marmaris Ali Acar. Secondo la CNN Turk, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare ulteriormente nelle prossime ore. Le immagini della televisione turca hanno mostrato un autobus giallo adagiato su una fiancata in fondo a una collina.