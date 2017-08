Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 5.3, ha colpito la Turchia, in particolare la località di Bodrum, popolare meta turistica nel mar Egeo. A dar notizia del sisma è il sito sismologico americano Usgs, che precisa che l'epicentro della scossa è stato registrato a 14 chilometri della costa sud-est della città turca e a 10 chilometri di profondità. Al momento non ci sono ancora informazioni su possibili danni a cose o persone. “La terra ha tremato per tutta la notte, e di nuovo molto forte questa mattina”, è quanto ha detto un testimone a Reuters. “Mi sono messo le scarpe e sono corso verso un'altra stanza e anche lì tremava tutto. La scossa è durata parecchio”, ha aggiunto.

Le precedenti scosse di terremoto – Prima del terremoto di magnitudo 5.3 c'era stata un’altra scossa di magnitudo 4,9 sempre nella stessa zona che è stata già colpita da un forte sisma meno di tre settimane fa. Lo scorso 21 luglio una scossa sempre nel mar Egeo ha fatto tremare l’isola greca di Kos e ha provocato due morti e più di cento feriti. Dieci giorni dopo ancora un’altra scossa abbastanza forte è stata registrata vicino a Creta.