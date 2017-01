E' stato catturato durante un'operazione di polizia l'uzbeko Abdulkadir Masharipov, l'uomo accusato di essere il killer dell'attacco al night club Reina di Istanbul la notte di Capodanno. A renderlo noto il sito Hurriyet. Masharipov, indiziato di aver commesso la strage in cui hanno perso la vita 39 persone, è conosciuto con il nome di battaglia di Abu Mohammed Khurasani. Le autorità lo ha preso nel quartiere di Esenyurt di Istanbul insieme al figlio. Il terrorista è stato trasportato alla divisione sicurezza di Vatan Street dopo essere stato sottoposto a controlli medici. Molto spesso, nelle ore immediatamente successive all'attentato, erano circolate voci dell'identificazione dell'autore. Ma poi erano state smentite.

Nell'attacco hanno perso la vita 39 persone e molte altre sono rimaste ferite. L'attacco era stato rivendicato dallo Stato Islamico, che in quell'occasione per la prima volta si era assunto la responsabilità per un'azione compiuta sul suolo turco. Per giorni i leader dell'Isis avevano chiesto ai miliziani di attaccare anche il Paese di Erdogan, definendolo un "difensore dei crociati". L'attacco della notte di capodanno rappresentava – secondo il Califfato – una vendatta per "il sangue dei musulmani versato per i bombardamenti dei suoi caccia". Così l'Isis aveva rivendicato la strage, chiarendo di considerare la Turchia, in passato spessa definita ambigua nei confronti dei jihadisti, come un nemico da affrontare.