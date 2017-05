Si è presentato a scuola come faceva tutti i giorni ma invece di entrare in classe per seguire le lezioni, ha cerato la sua fidanzatina 16enne al terzo piano e l'ha uccisa a colpi di arma da fuoco davanti agli occhi terrorizzati dei compagni. È l'assurdo e tragico episodio accaduto questa mattina in un liceo della città di Bursa, nella Turchia nord-occidentale. L'aggressore è un adolescente del posto, anche lui 16enne, che subito dopo l'accaduto ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma utilizzata per uccidere la ragazzina, una pistola che aveva portato con sé appositamente per il delitto.

La notizia è riportata l'agenzia turca Dogan, secondo cui la vittima è l'adolescente Nilufer Acar, mentre l'assassino è stato identificato come Hasan Yildirim. Nonostante i soccorsi tempestivi, per la ragazza non c'è stato nulla da fare, colpita alla testa è morta sul colpo. Il 16enne invece è stato immediatamente trasportato in ospedale dove ora è ricoverato in gravissime condizioni. Comprensibile il panico degli altri ragazzi della scuola che hanno cercato di scappare fori dall'edificio dopo aver udito gli spari.

Dopo l'accaduto la scuola è stata evacuata e circondata dalla polizia che è intervenuta in forze sul posto dopo diverse chiamate di emergenza. Secondo le prime ipotesi da parte degli inquirenti riportate dai giornali locali, il movente dell'omicidio potrebbe essere la gelosia. Secondo i media turchi, inoltre, il ragazzo avrebbe annunciato l'omicidio in un gruppo WhatsApp che condivideva con alcuni amici in cui avrebbe annunciato il gesto con un frase precisa: "Sto andando a sparare a Nilufer".