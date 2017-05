in foto: Uno dei feriti

Le scene rappresentate nel video in apertura sembrano descrivere altro da quello che effettivamente è stato: una turbolenza sul volo Mosca-Bangkok ha causato 20 feriti, di cui alcuni con ossa rotte che hanno richiesto l'ospedalizzazione. Tra i feriti si contano purtroppo anche tre bambini, sfuggiti alle braccia delle madri a causa delle forti vibrazioni. Il video girato a bordo dell'aereo mostra alcuni passeggeri giacere in posizioni innaturali e privi di coscienza. Evgenia Zibrova, a bordo dello stesso aereo, ha commentato la scena che ha seguito la turbolenza: "Dalla cabina alla coda dell'aereo un sacco di persone hanno il naso rotto, diversi soggetti devono essersi rotti qualche vertebra. I bambini sono coperti di lividi, la gente ha perso coscienza. Dobbiamo ringraziare che siamo ancora vivi". Cibo caduto dai carrelli e bagagli leggeri usciti dalle cappelliere hanno coperto il pavimento. Vladimir Sosnov, vice capo del consolato russo in Thailandia, ha spiegato che "gli infortunati hanno diverse fratture, a bordo c'erano sia russi che persone di altra nazionalità".

L'aereo, un Boeing 777, era partito da Mosca verso Bangkok. Durante il tragitto è stato colpito da diverse turbolenze, ma è stato poco prima di arrivare sopra alla capitale tailandese che le vibrazioni si sono intensificate. Come riportato dall'agenzia Interfax, poco prima di cominciare la fase di discesa, sull'aereo si è abbattuta una forte turbolenza, che è durata centinaia di metri. All'arrivo in aeroporto si sono contati i feriti: 19 sono stati condotti in ospedale, due sono stati operati d'urgenza. Secondo quanto dichiarato da Sosnov, "sembra che i feriti non avessero allacciato le cinture di sicurezza" e che i traumi siano dovuti al fatto che siano stati sbattuti tra una poltrona e l'altra lungo il corridoio.