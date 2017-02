in foto: Donald Trump in partenza dal Maryland (LaPresse).

Dopo le indiscrezioni trapelate dall'Associated Press e immediatamente smentite dalla Casa Bianca sulla volontà del presidente Trump di voler usare l'esercito contro gli immigrati, arriva la stretta ufficiale, con tanto di linee guida, per detenere e deportare gli stranieri che occupano illegalmente il suolo americano. Il segretario alla Sicurezza Nazionale, John Kelly, ha così indicato, come riporta il quotidiano The Washington Post, che cita alcune bozze trapelate dal Dipartimento, la strada da seguire: più poteri alle autorità federali, accelerare le udienze per le deportazioni e rendere gli arresti più facili da parte della polizia locale.

Si tratta di provvedimenti che sostituiscono tutte le norme emanate dall'amministrazione Obama, per le quali si poteva procedere all'espulsione soltanto di coloro che avevano legami con il terrorismo e dei criminali. Attualmente, le deportazioni sono previste solo per gli immigrati senza documenti nel Paese da due settimane o meno. Con le nuove linee guida, ciò sarebbe esteso a chi è negli Usa già da due anni e sarebbe coinvolta anche la Guardia Nazionale. La nuova stretta del governo guidato dal tycoon newyorkese riguarderebbe soprattutto coloro che arrivano dal Messico.

"L'aumento dell'immigrazione al confine meridionale ha creato una significativa debolezza per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti", ha affermato Kelly nei documenti. Tra le altre decisioni, ci sarebbe anche quella di limitare soprattutto la migrazione di minori non accompagnati dalle zone dell'America Centrale. In questo modo, i genitori che lascino andare via i propri figli, pagandogli il viaggio, potranno essere perseguiti legalmente. Intanto, l'inquilino della Casa Bianca sta lavorando anche ad un nuovo bando per regolamentare gli ingressi nel Paese per i cittadini musulmani, resosi necessario dopo le sconfitte subite in tribunale della prima versione. Il nuovo testo dovrebbe assicurare che nessuno resti "bloccato" nel sistema, consentendo l'ingresso in America a chi ha la carta verde.