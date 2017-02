Il presidente americano Donald Trump è costretto a rinunciare a un altro dei suoi uomini. Philip Bilden, businessman ed ex ufficiale dell'intelligence militare nell'esercito dei riservisti scelto dal Presidente come segretario della Marina, ha fatto sapere di volersi ritirare per non essere in grado di soddisfare i requisiti dell'ufficio etico del governo. Requisiti che Bilden ha definito una “interruzione eccessiva e una cessione materialmente avversa degli interessi finanziari privati della mia famiglia”. Il rifiuto dell’ex ufficiale dell’intelligence militare arriva dopo la rinuncia di Michael Flynn, che ha lasciato per sospetti rapporti impropri con la Russia, e il rifiuto dell'ammiraglio Harward di sostituire l'ex capo della Sicurezza nazionale. Il segretario alla Difesa James Mattis ha espresso delusione e ha dichiarato che raccomanderà un altro candidato a Trump nei prossimi giorni.

Indice gradimento, record negativo per Donald Trump – Intanto, a poco più di un mese dal suo insediamento, un sondaggio Nbc-Wsj afferma che l’indice di gradimento di Trump è solo del 44 percento, un primo negativo per un presidente appena entrato in carica. Secondo quanto emerge dal sondaggio, il 48 percento degli americani disapprova la performance di Trump come presidente e il 52 percento ritiene che le sfide del primo mese della sua presidenza siano “problemi reali” specifici della sua amministrazione mentre il 43 percento le attribuisce alle “crescenti pene” di qualsiasi presidente appena entrato in carica.

Guerra Trump-stampa – Trump, nel frattempo, continua a litigare con la stampa. “Non parteciperò alla cena dell'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca quest'anno”, è quanto il presidente ha annunciato nelle ultime ore su Twitter, augurando sarcasticamente a tutti una “buona serata”. Trump non è stato eletto “per spendere il suo tempo con reporter e celebrities”, ha detto alla Abc la portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders, commentando l’annuncio via Twitter del Presidente riguardo l’annuale cena dei corrispondenti. “Non c'è alcuna ragione per lui di andare, sedersi e fingere che sarà solo un altro sabato sera. Sarebbe ingenuo pensare che possiamo andare tutti in una sala per un paio d'ore e fare finta che non ci sia questa tensione”, ha aggiunto.