in foto: Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America (Getty).

Donald Trump ha intenzione di cancellare l'accordo siglato con Cuba dall'ex presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama. Ad annunciarlo è stato lo stesso Trump, che ha spiegato: "Le politiche dell'amministrazione di Obama hanno arricchito il regime castrista. Ho intenzione di cancellare l'accordo fatto da Barack Obama con Cuba e applicherò con maggiore vigore l'embargo e il divieto del turismo". Una netta retromarcia rispetto all'apertura concessa dall'amministrazione obamiana solo pochi anni fa. Secondo Trump, l'accordo siglato da Obama enl dicembre del 2014sarebbe "assolutamente squilibrato" e pertanto l'attuale amministrazione dovrà porvi rimedio, ripristinando ogni tipo di divieto esistente fino al 2014.

"La politica della mia amministrazione sarà guidata dalla tutela degli interessi nazionali e dalla solidarietà verso il popolo cubano e cercherò di promuovere un Paese stabile, libero e prospero per il popolo cubano. A questo fine dobbiamo assicurarci che i fondi americani non finiscano ad un regime che non rispetta neanche le più elementari basi di una società libera e giusta", si leggerebbe nella bozza della direttiva trumpiana anticipata dai media statunitensi.

L'intesa obamiana, che apriva a una maggiore collaborazione dal punto di vista commerciale e del turismo con l'isola governata da Castro, è dunque in pericolo. Secondo l'attuale presidente Usa, le aperture concesse dagli Stati Uniti non avrebbero portato alcun vantaggio ai cubani, né migliorato la situazione dei diritti umani dei cittadini sotto regime castrista. "Noi otterremo una Cuba libera" ha affermato Trump annunciando la cancellazione dell'accordo. "Noi vogliamo mostrarela vera e brutale natura del regime castrista", ha proseguito Trump invitando sul palco alcuni "coraggiosi dissidenti che sono stati imprigionati a Cuba. Io mantengo le mie promesse, qualche volta in politica ci vuole un po' di tempo ma ci arriveremo. Ora che io sono presidente mostreremo i crimini del regime castrista".

Secondo iniziali indiscrezioni fornite dalla stampa Usa, le nuove direttive trumpiane andranno a colpire in modo significativo l'industria turistica cubana, bloccando la ripresa del flusso di turisti statunitensi. Secondo quanto rivela Politico, che ha ottenuto una copia della bozza della direttiva di otto pagine, Trump intende ripristinare e ribadire l'importanza dell'embargo imposto all'isola comunista, istituendo "un vasto divieto di transazioni finanziarie con società controllate dal governo castrista."