Dopo quelli su TTP, aborto e finanziamento del muro con il Messico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la firma di altri due ordini esecutivi al Pentagono, dopo aver incontrato lo stato maggiore congiunto e partecipato alla cerimonia di giuramento del nuovo segretario alla difesa.

Trump ha bloccato per 120 giorni il programma – varato da Barack Obama – che prevedeva l'ingresso di rifugiati negli Stati Uniti da sette paesi musulmani: Siria, Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen. L'unica eccezione è per alcuni tipi di visti come quelli diplomatici o di membri delle Nazioni Unite. Dopo questo periodo di tre mesi, la priorità sarà data alle "minoranze cristiane" perseguitate, che sono state trattate "in modo orribile": "Se eri un musulmano potevi entrare ma se eri un cristiano no, era quasi impossibile", ha dichiarato.

"Vogliamo essere sicuri di non avere nel nostro Paese le stesse minacce che hanno i nostri soldati all’estero. Vogliamo ammettere nel nostro Paese solo coloro che lo sosterranno e ameranno profondamente la nostra gente", ha detto Trump, ricordando che "non dimenticheremo mai la lezione dell’11 settembre". Per i siriani, tra l'altro, il blocco è "fino a ulteriore determinazione": "L'ingresso di cittadini e rifugiati siriani" è "dannoso per gli interessi del Paese", si legge nell'ordine esecutivo. Trump ha chiesto al Pentagono e al Dipartimento di Stato un piano per creare ‘safe zonè dentro e intorno alla Siria per offrire protezione ai siriani che scappano dalla guerra.

Durante la sospensione, il dipartimento dell’Homeland Security, il Dipartimento di Stato e il direttore della National Intelligence dovranno determinare quali informazioni siano necessarie per ogni paese al fine di garantire che i visti non vengano rilasciati a persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza nazionale.

Il presidente Usa, tra l'altro, ha sospeso con effetto immediato il programma Visa interview waiver, che consentiva ai cittadini stranieri titolati di chiedere il rinnovo del visto per motivi di lavoro o per altro senza affrontare il colloquio personale con le autorità diplomatiche Usa. Tra gli ordini, anche l'accelerazione dei programmi che permettono il tracciamento bio-metrico di tutti i viaggiatori in entrata o in uscita dagli Usa.

Parallalelamente, l'obiettivo di Trump è quello di una "grande ricostruzione delle forze armate americane, per sviluppare un piano per nuovi aerei, nuove navi, nuove risorse e strumenti per i nostri uomini e le nostre donne in uniforme", perché il "futuro" dell'America, ha spiegato, "è quello di essere la guida del mondo".