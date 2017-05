Il presidente americano Donald Trump ha fatto finire in soffitta due programmi dell’amministrazione Obama. Secondo quanto si legge sui media americani, in particolare Trump ha deciso di mettere da parte alcune iniziative promosse dall’ex first lady, Michelle Obama. Si tratta di “Let Girls Learn”, programma del 2015 per portare sui banchi di scuola 62 milioni di ragazze nel terzo mondo e un programma sull'alimentazione sana nelle scuole americane. Il progetto di Michelle Obama “Let Girls Learn” si era focalizzato inizialmente su 13 nazioni: Albania, Benin, Burkina Faso, Cambogia, Etiopia, Georgia, Ghana, Moldavia, Mongolia, Mozambico, Thailandia, Togo e Uganda. Tina Tchen, capo di gabinetto della Casa Bianca durante la presidenza Obama, si è detta delusa per lo stop del programma. “È triste che la campagna sia finita. La questione promossa aveva un sostegno bipartisan, non era né democratica né repubblicana”. A suo dire il programma aveva già coperto i finanziamenti per molti anni.

Stop ad alimentazione sana nelle scuole – Per quanto riguarda l’iniziativa sull’alimentazione sana nelle scuole a parlare dello stop è stato il nuovo ministro dell'Agricoltura Sonny Perdue durante una visita a una scuola elementare. Gli istituti scolastici, che ricevono fondi governativi per i pasti degli studenti, non dovranno più rispettare determinate linee guida per farine integrali, sodio e latte. L'obiettivo dell’iniziativa promossa dall’ex fist lady era quello di portare le scuole a offrire frutta e verdura, aumentare i generi alimentari ricchi di farine integrali e servire solo latte e derivati senza grassi. La decisione sarebbe stata presa dopo aver ricevuto anni di feedback negativi dalle scuole stesse, che non sempre riuscivano a sottostare alle linee guida. “Se i ragazzi non lo mangiano, quel cibo va a finire nella spazzatura e loro finiscono col non nutrirsi del tutto: di fatto minando alla base il programma stesso”, ha inoltre dichiarato Purdue.