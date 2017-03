"Stiamo prendendo misure forti per proteggere il nostro Paese dal terrorismo radicale islamico. Non è compassione ma incoscienza permettere un ingresso incontrollato da luoghi dove non esistono controlli adeguati. Vedi quanto accaduto e accade in Europa". Sono state le parole di Donald Trump, che nel suo primo discorso davanti ai membri del Congresso ha annunciato nuove misure restrittive per gli stranieri che vorranno fare il loro ingresso negli USA, stavolta attuando una strategia più "conciliante" con le forze politiche presenti nel "parlamento": "Non permetteremo che gli Stati Uniti diventino un santuario per gli estremisti", ha aggiunto Trump il quale, stando a indiscrezioni trapelate, avrebbe in mente norme di divieto degli ingressi molto più limitata rispetto a quella bocciata dai giudici: non dovrebbe riguardare i visti esistenti, i residenti permanenti e le green card e tra i paesi dai quali sarà molti difficile immigrare negli USA non dovrebbe più esserci l'Iraq.

Insomma, dopo le polemiche e le bocciature del primo "Muslim Ban" la norma che si appresta a presentare Trump sembrerebbe essere molto più moderata, tanto che il suo discorso al Congresso è stato descritto persino dal solitamente critico Washington Post come un intervento "sorprendentemente presidenziale" dove sparisce quella visione cupa che ha caratterizzato la campagna elettorale del tycoon e il suo primo mese alla Casa Bianca e ricompare una parola cara al suo predecessore, Obama, "hope": "Dobbiamo avere il coraggio di esprimere le nostre speranze. E sperare – ha detto Trump – che queste speranze e i nostri sogni si trasformino in azioni. Da ora in poi l'America sarà guidata dalle nostre aspirazioni, non oppressa dalle nostre paure".

Trump: "Alzeremo i salari, aiuteremo i disoccupati"

Anche la nuova stretta sugli immigrati è stata giustificata con l'impatto che, a suo dire, la norma avrà sul mercato del lavoro e sulle finanze: "Alzeremo i salari, aiuteremo i disoccupati, risparmieremo miliardi di dollari, oltre a rendere le nostre comunità più sicure per tutti". Il Repubblicano ha quindi anunciato una riforma delle tasse "epocale" che contemplerà "enormi tagli" per la classe media e le aziende, e una nuova riforma sanitaria: "Dobbiamo salvare gli americani da questo disastro dell'Obamacare che sta implodendo". In seguito è arrivata la conferma di un incremento sostanzioso di risorse per la difesa: "Per mantenere l'America sicura dobbiamo fornire agli uomini e alle donne del nostro esercito tutti i mezzi necessari per prevenire le guerre. E, se necessario, per combattere e vincere".