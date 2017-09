Per la prima volta dal giorno della sua elezione, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto in Assemblea Onu. Vari gli argomenti trattati dal presidente Usa nel suo discorso, dall'accordo sul clima – che gli Stati Uniti continuano a rifiutare – fino al terrorismo, ma soprattutto ha lanciato un monito alla Corea del Nord. "Grande giorno alle Nazioni Unite – stanno accadendo molte cose buone e alcune complicate. Noi abbiamo un ottimo team. Grande discorso alle 10 A.M.", ha twittato Trump poco prima del suo arrivo a al Palazzo di Vetro accompagnato dalla moglie Melania, dall'ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley e dal capo dello staff della Casa Bianca, John Kelly. "Gli Stati Uniti stanno andando molto bene dal giorno della mia elezione", ha esordito il presidente. "La Borsa è a livelli di record e la disoccupazione sta diminuendo. Gli Stati Uniti vogliono essere un esempio per tutti. Io difenderò sempre gli interessi americani. Noi non vogliamo imporre il nostro stile di vita: gli americani hanno pagato il prezzo più alto per difendere la libertà, anche di altri Paesi. E non abbiamo combattuto perché volevamo un'espansione territoriale, noi vogliamo amicizia e armonia, non conflitto e guerra. Non possiamo più permettere che ci si approfitti di noi", ha sostenuto Trump.

"La Corea del Nord è un regime depravato, va isolato. Se ci attaccano non c'è altra scelta che distruggerli", ha spiegato Trump proseguendo il suo discorso. Gli Stati canaglia sono una minaccia per il mondo. Se ci attaccheranno non avremo altra scelta che distruggere il regime di Kim Jong-un. È un oltraggio che ci siano Paesi che sostengono Pyongyang", ha aggiunto sottolineando che "la Corea del Nord deve realizzare che la denuclearizzazione è l'unico futuro".

Per quanto riguarda Cuba, Trump ha ribadito che le sanzioni resteranno finché il governo non realizzerà le dovute riforme: "Non toglieremo le sanzioni a Cuba finché non faranno le riforme per il popolo, tutte quelle che devono fare". E poi, ancora, proseguendo, con riguardo al Venezuela, il presidente Usa ha dichiarato: "Il regime di Maduro ha portato il Venezuela ad una situazione del tutto inaccettabile. Bisogna fare qualcosa, noi stiamo facendo passi seri, siamo pronti ad altre azioni se il governo non farà nulla, chiedo a tutte le Nazioni di essere pronte a fare di più, chiediamo la democrazia e la libertà politica in Venezuela. Tutti i posti in cui è stato adottato il Comunismo – Unione Sovietica, Cuba, Venezuela – hanno perso tutto".