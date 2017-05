Quattro arresti, 40 indagati e due milioni di euro sequestrati. È questo il risultato di un blitz dei Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce scattato questa mattina al termine di una complessa indagine volta a fare luce sull'uso dei fondi pubblici destinati alle vittime del racket e che ipotizza i reati di truffa, corruzione, concussione e falso. Al centro dell'inchiesta l'operato dell'Associazione antiracket Salento e le somme percepite negli ultimi anni provenienti dall'Ufficio del Commissario straordinario antiracket istituito presso il Ministero dell'Interno.

In manette è finta anche la presidente dell'associazione, la 62enne leccassi Maria Antonietta Gualtieri, destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip di Lecce Giovanni Gallo su richiesta della locale Procura della Repubblica. La donna è accusata dai sostituti procuratori Massimiliano Carducci e Roberta Licci dei reati di truffa aggravata, peculato e frode nella percezione di fondi pubblici destinati alle vittime del racket e dell'usura.

Le Fiamme Gialle salentine hanno eseguito complessivamente quattro misure cautelari e notificato sette ordini restrittivi di interdizione dei pubblici uffici per altrettanti dipendenti dell'Associazione, anche loro indagati nell'inchiesta, oltre a sequestrare la somma di due milioni di euro che sarebbe stata indebitamente percepita dall'associazione dal 2012. Assieme alla Gualtieri sono stati arrestati un funzionario e un ex funzionario del Comune e la segretaria dell'associazione, quest'ultima l'unica a cui sono stati concessi i domiciliari.

Tra gli indagati invece figura l'assessore al Bilancio del Comune di Lecce e candidato consigliere alle prossime elezioni amministrative, uno dei destinatari della misura interattiva di divieto di ricoprire cariche pubbliche, che è accusato di concorso in truffa aggravata. A quanto si è saputo, la sua posizione però sarebbe estranea all'operato della presidente dello Sportello Antiracket. L'uomo sarebbe indagato per le pratiche comunali riguardanti lo sportello di Lecce dell'associazione che sarebbero state fatte per agevolare i pagamenti di lavori effettuati nella sede della stessa associazione. Sotto inchiesta e misura interdittiva anche per l'avvocato dell'associazione.