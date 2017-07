Bruno Barbieri, celebre chef stellato e storico giudice della trasmissione televisiva Masterchef, vittima di una truffa informatica da trentamila euro. I soldi, portati via dal conto in banca dello chef, sono stati incassati attraverso diversi prelievi da una donna che adesso è stata arrestata. Si tratta di una trentatreenne nigeriana finita agli arresti domiciliari con l’accusa di riciclaggio dopo un’indagine della procura di Torino. Tutto è iniziato lo scorso 13 febbraio quando qualcuno ha inviato una mail alla direttrice di uno sportello bancario di Medicina (Bologna), dove lo chef Barbieri ha un conto corrente, con le credenziali del cuoco, di cui era stato evidentemente violato l'account. Attraverso quella mail aveva ordinato un bonifico di 30mila euro.

Violato l’account di Barbieri e disposto il bonifico.

Da quanto ricostruito, insomma, i truffatori sono riusciti a violare la mail personale di Barbieri e, usando il suo account, hanno inviato alla direttrice della banca un ordine di pagamento con il quale veniva chiesto di predisporre un bonifico a favore della giovane nigeriana. “Sono fuori città per un’emergenza familiare, potete predisporre il pagamento di 30mila euro nei confronti di…”, così recitava la mail firmata Bruno Barbieri. Considerato che non era la prima volta che lo chef usava questo sistema per bonifici e ordini di pagamento la direttrice della filiale non si è insospettita e ha fatto ciò che le veniva richiesto. I dubbi sono nati poco dopo, quando è arrivata una seconda mail con la quale si chiedeva di effettuare un altro bonifico da 40mila euro. A quel punto, una telefonata di controllo allo chef ha svelato la truffa ed è scattata la denuncia. Barbieri ha spiegato di non aver mai inviato quella richiesta e ha sottolineato tra l’altro di cambiare password molto spesso. Intanto però la nigeriana, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, aveva già incassato a Torino i soldi sottratti dal conto dello chef. L'ipotesi è che dietro l'operazione ci sia un gruppo di esperti informatici e che la ragazza sia solo il terminale della truffa.